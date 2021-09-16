В администрации Центрального района назвала причину обрушения потолка в квартире на Фонтанке

В квартире в центре Петербурга обрушился потолок. Фото: Олег ЗОЛОТО

В администрации Центрального района Петербурга рассказали «Комсомолке» об обрушении потолка в квартире дома 18г на набережной реки Фонтанки. Все произошло днем 16 сентября. Причина происшествия – в халатности. Владелец квартиры затеял ремонт, но нанятые им горе-рабочие снесли в помещении все перегородки. К счастью, никто из людей во время обрушения не пострадал.

- В части квартиры произошло обрушение перекрытия между квартирой и чердачным помещением. Угрозы для остальных жильцов дома нет. Руководство ЖКС 1 по Центральному району оперативно вышло на адрес. Составлен акт, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе районной администрации.

Далее специалисты планируют проверить наличие документов, разрешающих перепланировку. Если их нет, владельца квартиры обяжут вернуть все, как было ранее.