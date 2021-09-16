С 1 октября возобновятся полеты из Петербурга в Доминикану

Из Петербурга можно будет вновь улететь в Доминиканскую Республику - с 1 октября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пулково объявили о возобновлении полетов из Санкт-Петербурга в Доминикану с 1 октября 2021 года. До начала пандемии коронавируса аэропорт обслуживал немаленький пассажиропоток на прилет и вылет в республику. Например, в 2019 году в Доминикану из Северной столицы полетели более 24 тысяч человек. Обслуживать полеты будет авиакомпания AZUR air.

- Вылеты в аэропорт Ла-Романы будут еженедельными. Авиасообщение обеспечат воздушные суда Boeing 777-300ER. Время в пути составит около 11 часов, - сообщается в Instagram-аккаунте Пулково.

В аэропорте советуют всем желающим попасть в Доминикану сначала изучить правила пересечения границ в условиях пандемии коронавируса.