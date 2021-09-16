В аэропорте Пулково опровергли рекорд по числу столкновений самолетов с птицами

В Пулково опровергли информацию авиакомпании "Россия" о рекордном количестве столкновений самолетов с птицами на территории аэропорта в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пулково поспешили опровергнуть информацию о рекордном количестве столкновений самолетов с птицами на территории петербургского аэропорта. Ранее авиакомпания «Россия» заявила о том, что таких происшествий за неполный 2021 год было уже 22, чего и близко нет в других воздушных гаванях. Разговоры об этом пошли после аварийной посадки самолета из Антальи, произошедшей а городе 15 сентября. Напомним, тогда экипаж судна заявил о неисправности одного из двигателей. К счастью, рейс благополучно приземлился.

- Согласно официальной статистике, с начала 2021 года в зоне ответственности аэропорта Пулково зафиксировано два случая столкновения воздушных судов с птицами. Данные события не связаны с деятельностью авиакомпании «Россия» и не имеют последствий, - сообщили «Невским новостям» в пресс-службе оператора Пулково, ООО «Воздушные ворота Северной столицы».