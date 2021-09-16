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Общество16 сентября 2021 23:37

Метрополитен Петербурга ищет подрядчика для ремонта новых вагонов за 168 млн рублей

Речь о трех моделях составов, привезенных к ЧМ-2018
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Метрополитен ищет ремонтника новых вагонов с третьей линии.

Метрополитен ищет ремонтника новых вагонов с третьей линии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский метрополитен объявил конкурс на определение подрядчика, который занялся бы ремонтов вагонов. Цена вопроса – 168,6 млн рублей. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.

В подземке хотят привести в порядок часть вагонов трех моделей, курсирующих по зеленой ветке. Примечательно, что эти электропоезда совсем не старые – их привезли под чемпионат мира 2018 года. Но, похоже, некоторые детали еще дают сбой. Список того, что требует ремонта или замены обширный: колесная пара, кран управления, фары, стеклоочиститель, множество электроники и даже табло номера маршрута.

- Дата и время окончания подачи заявок от участников конкурса – 27 сентября 221 года в 10:00, - также сообщается в документации госзакупки.