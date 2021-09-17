Судостроительный завод в Новой Ладоге вложит 200 млн рублей в свою модернизацию

В Новой Ладоге будет модернизация судостроительного завода. Фото: lenobl.ru

Судостроительный завод в Новой Ладоге собирается вложить 200 млн рублей в свою модернизацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Верфь преобразится до 2024 года. На месте уже буквально заново построили производство. У собственника появился первый крупный заказ – надо возвести траулер.

- Сегодня на территории судостроительного завода «РОСТР» ведется строительство траулера для рыбодобывающей компании ООО «Мурманфишпродактс» в рамках государственной программы «Развитие судостроения на 2013-2030 гг», - передают власти 47-го региона по итогам поездки губернатора Александра Дрозденко в Волховский район.

Добавим, что верфь занимает площадь в 12,5 гектара. Завод специализируется на возведении и обслуживании кораблей со спусковой массой до 1 тысячи тонн и длиной до 120 метров.