Последние новости в Санкт-Петербурге на 17 сентября 2021 года: Истерика историка Соколова на апелляции в суде и новый прожиточный минимум

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 17 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 17 сентября 2021 года. Ученые из Северной столицы выяснили, что коронавирус может вызывать более 20 аутоиммунных заболеваний. Причем пострадать может любой зараженный, независимо от пола и возраста. Исследователи даже создали отдельный регистр людей, у которых развилась хроническая усталость после болезни.

Историк Олег Соколов, убийца возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко, устроил истерику на первом дне апелляции в суде. Спустя полгода после объявления приговора доцент-расчленитель исхудал. Кроме этого у него умер пожилой отец. Соколов винит в этом все то, что с ним приключилось – родитель не пережил стресса. В итоге ни один довод стороны историка суд не признал. Отказали Соколову и в повторной психиатрической экспертизе.

Наконец, власти Петербурга установили новый прожиточный минимум на 2022 год. Он увеличился в среднем на 4%. Например, минимальный доход для трудоспособного населения вырос почти на 500 рублей и теперь составляет 13 571,8 рубля. У пенсионеров сумма меньше на 3 тысячи рублей.