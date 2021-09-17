Холодная и облачная погода ждет Петербург 17 сентября

Сухая и холодная погода ждет Петербург 17 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Бесконечные дожди в Санкт-Петербурге временно взяли паузу, однако уже скоро вернутся вновь. В пятницу, 17 сентября 2021 года, в городе будет облачно и все также холодно. О погоде на последний рабочий день недели рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, 17 сентября, на метеорологические условия окажет влияние гребень антициклона с севера. При облачной с прояснениями погоде обойдётся без дождей, но несмотря на проглядывающее сквозь облака солнце теплее не станет, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется максимум до плюс 10-12 градусов, по Ленинградской области ожидается до 8-13 градусов тепла. Ветер холодный, северо-восточный до 2-7 метров в секунду.

Впереди выходные, которые могут порадовать горожан отсутствием дождей и даже солнцем.