Избирательные участки открылись в Петербурге 17 сентября

В Петербурге открылись избирательные участки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в 8 часов утра 17 сентября открылись избирательные участки. В этот раз горожане голосуют сразу на трех уровнях: выборы депутатов VIII созыва Госдумы, выборы нового состава VII созыва Законодательного собрания, а также советы в Муниципальные округа.

- Избирательные участки начнут работать с 8 часов утра и будут работать до 20 часов. Голосование завершится 19 сентября в 20 часов, - напомнили в администрации Центрального района Северной столицы.

Как и на прошлых выборах, в этот раз голосование продлится три дня подряд. Это сделано для того, чтобы все желающие могли принять участие в голосование, при этом, не создавая столпотворение на избирательных участках.

Напомним, что отправившись на выборы, надо обязательно взять паспорт. Узнать свой участок для голосования можно: на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» или в сервисе «ТИК и УИК на карте России».