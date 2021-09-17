Северный автовокзал в Мурино закрыли под снос

В Мурино закрыли Северный автовокзал Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Здание Северного автовокзала в Мурино Ленинградской области закрыли. Такое объявление появилось на двери автовокзала 17 сентября 2021 года. Сообщается, что здание автовокзала собираются сносить. Однако, когда появится новое, пока неизвестно.

- Раньше там была зона ожидания под крышей и какая-то торговля-сервис. Сейчас крыши над головой у ожидающих не будет, - сообщил "КП-Петербург" местный житель.

На данный момент из здания автовокзала выносят оборудование. Также за ним появился большой мусорный контейнер, куда сваливают все ненужное. По всей видимости, он же будет использоваться во время сноса конструкции.

Раньше в здании автовокзала продавались билеты. Однако как касса автовокзал перестал работать давно. Продажу билетов давно перенесли в старый автобус, припаркованный у здания.