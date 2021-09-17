Отопление и горячую воду вернули в дома Калининского района

Теплоэнергетики вернули горячую воду в дом на улице Софьи Ковалевской Фото: Олег ЗОЛОТО

Горячую воду и отопление вернули в дома Калининского района Санкт-Петербурга. Вечером 16 сентября 2021 года на улице Софьи Ковалевской произошла коммунальная авария, из-за чего жильцы дома 13/4 остались только с холодной водой. Об этом рассказали в ГУП "ТЭК".

- На место аварии прибыла бригада, которая обследовала проблемный участок теплосети и выяснила, что для починки, по нормативу, может потребоваться до восьми часов, - рассказали в компании.

Однако специалисты справились куда быстрее. Уже к 21:30 часам в дома вернулись тепло и горячая вода. Вместо восьми часов, рабочим понадобилось всего три часа, для того, чтобы справиться с проблемой.

- В 21:30 16 сентября бригада "ТЭК" завершила ремонт теплосети диаметром 219 мм по адресу: улица Софьи Ковалевской,13/4, - уточнили в компании.