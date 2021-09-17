Полиция задержала коммивояжера за кражу денег у пенсионерки из Ленобласти

Задержан коммивояжер, обокравший пенсионерку в Выборгском районе Ленобласти / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области полиция задержала коммивояжера за кражу денег у пенсионерки. Мужчина предлагал старушке купить у него норковую шубу, а сам, пока та отвлеклась, стащил у нее сбережения и золотое кольцо. Об этом 17 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и региону.

- Вечером 12 сентября в полицию обратилась 71-летняя жительница города Светогорск в Выборгском районе. Она рассказала, что неизвестный мужчина, под предлогом продажи норковой шубы и ортопедического матраса, завладел 43 тысячами рублями и золотым кольцом, - пояснили в полиции.

Стражи порядка возбудили уголовное дело и отправились на поиски преступника. Его нашли в одном из придорожных отелей в деревне ЯМ-Ижора. Им оказался 38-летний приезжий. В машине мужчина хранил постельное белье, подготовленное для продажи с использованием мошеннической схемы.

Сам мужчина рассказал полиции, что шубу не предлагал. А в Выборг ездил в надежде поторговать на центральной площади.