Клещи покусали более 500 петербуржцев за вторую неделю сентября

Более 500 жителей Петербурга покусали клещи за вторую неделю осени Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге сильно похолодало, клещи все еще активны. За Минувшую неделю с 6 по 12 сентября 2021 года в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 507 человек, 56 из них дети. Об этом 17 сентября рассказали в Роспотребнадзоре.

- Большинство укусов произошло за городом, но и в Петербурге пострадали 52 человек. Так, больше всего случаев укуса клещами были зарегистрированы в Курортном районе - 23. Еще восемь укусов произошло в Пушкинском районе, шесть в Приморском, по четыре в Выборгском и Петродворцовом, три в Красносельском и по два в Колпинском и Калининском, - рассказали в ведомстве.

Также за минувшую неделю после исследований были выявлены пять клещей с вирусным энцефалитом и 135 с наличием возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона в городе заболели клещевым энцефалитом 26 человек, из них четверо детей, еще 135 человек заразились ИКБ.