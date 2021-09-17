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Происшествия17 сентября 2021 10:45

Клещи покусали более 500 петербуржцев за вторую неделю сентября

В черте города зарегистрировано 52 укуса
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 500 жителей Петербурга покусали клещи за вторую неделю осени

Более 500 жителей Петербурга покусали клещи за вторую неделю осени

Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге сильно похолодало, клещи все еще активны. За Минувшую неделю с 6 по 12 сентября 2021 года в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 507 человек, 56 из них дети. Об этом 17 сентября рассказали в Роспотребнадзоре.

- Большинство укусов произошло за городом, но и в Петербурге пострадали 52 человек. Так, больше всего случаев укуса клещами были зарегистрированы в Курортном районе - 23. Еще восемь укусов произошло в Пушкинском районе, шесть в Приморском, по четыре в Выборгском и Петродворцовом, три в Красносельском и по два в Колпинском и Калининском, - рассказали в ведомстве.

Также за минувшую неделю после исследований были выявлены пять клещей с вирусным энцефалитом и 135 с наличием возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

Всего с начала сезона в городе заболели клещевым энцефалитом 26 человек, из них четверо детей, еще 135 человек заразились ИКБ.