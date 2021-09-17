К благоустройству берегов Пьяной гавани и Большой Невки приступят в 2022 году

Набережные в Приморском районе Санкт-Петербурга начнут приводить в порядок в 2022 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Набережные в Приморском районе Санкт-Петербурга начнут приводить в порядок в 2022 году. Речь идет о территориях у Пьяной гавани и Большой Невки, рассказал «Комсомолке» вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко.

- Перед инженерами стояла задача защитить территории от подтоплений. Решение уже есть. Согласно проекту, специалисты благоустроят два километра набережных в сторону Парка 300-летия Петербурга. Дальше начинается частная территория, которую также благоустроят ее владельцы, - сообщил Бондаренко.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что набережную Черной речки приведут в порядок за миллиард рублей. Благоустройство планируют провести в три этапа и заверишь в 2024 году.