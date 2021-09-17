Движение по кольцу западной части Мурино открыли 17 сентября

Движение по кольцу в западном Мурино официально открыли Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В пятницу, 17 сентября 2021 года, состоялось торжественное открытие рабочего движения по кольцу в западном Мурино. Эта новая развязка соединяет Охтинскую аллею и КАД. Теперь жители Ленинградской области смогут быстрее добираться до Санкт-Петербурга.

- Круговой перекрёсток построен в составе новой развязки с КАД. Он ускорит движение по всем четырём съездам. После пуска развязки в прошлом году была решена проблема транспортной доступности западного Мурино, - рассказали в администрации Ленобласти.

Протяженность кольца порядка 360 метров. Развязка строилась по заказу "Ленавтодора".

На данный момент вокруг кольца продолжаются работы по благоустройству. Следующим этапом строительства станет дорога от кольцевого пересечения до ТПУ Девяткино.