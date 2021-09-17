350 полицейских прикрепились к одному избирательному участку в Петербурге

Сразу 350 полицейских прикрепились к УИК на Васильевском острове Фото: Мария АНАНОВА

В Санкт-Петербурге к избирательному участку №128, который располагается на 16-й линии Васильевского острова прикрепились сразу 350 полицейских. Об этом на своей странице в Facebook рассказала глава МО Гавань Нелли Вавилина.

- Мною уже была направлена жалоба в городскую избирательную комиссию по поводу прикрепления на одном из уик 350 полицейских, - рассказала глава МО.

Нелли Вавилина также уточнила, что обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой и предложила взять указанный избирательный участок на особый контроль.

Напомним, что в 8 утра 17 сентября в Петербурге открылись избирательные участки. Выборы пройдут до 19 сентября включительно. Горожане в этот раз выбирают депутатов нового созыва Государственной думы и ЗакСа города.