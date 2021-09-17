Пенсионер устроил стрельбу из-за 17-летнего земельного спора в Гатчине

В Гатчине 67-летний мужчина устроил стрельбу из-за земельного спора / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В городе Гатчина Ленинградской области пенсионер устроил стрельбу из-за земельного спора, который длится уже 17 лет. В половину десятого утра 17 сентября 2021 года в полицию поступило сообщение о выстрелах в помещении потребительского кооператива в доме 6 по Соборной улице. На место выехали оперативники, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В кабинете председателя кооператива полицейские задержали 67-летнего местного жителя, вооруженного травматическим пистолетом. Сам председатель, 72-летний мужчина, получил травматическое ранение в ногу, - сообщили в полиции.

Оказалось, что между ними есть затяжной 17-летний конфликт из-за права собственности на земельный участок на территории кооператива. Суд вынес постановление в пользу председателя. Видимо, из-за этого пенсионер взялся за травматический пистолет.

67-летнего мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.