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Политика17 сентября 2021 12:44

Информацию о "карусели" на избирательных участках в Петербурге опровергли

Об этом рассказали в администрации Центрального района
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Администрация Центрального района Петербурга опровергла информацию о "каруселях" на избирательных участках

Администрация Центрального района Петербурга опровергла информацию о "каруселях" на избирательных участках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Центрального района опровергла информацию о том, что на двух избирательных участках в Санкт-Петербурге происходят так называемые "карусели". Выборы в Госдуму и ЗакС Северной столицы стартовали 17 сентября 2021 года. Спустя несколько часов после того, как были открыты участки для голосования, в ТИК №30 поступила жалоба.

- ТИК №30 сообщил, что один из кандидатов заявил о том, что на избирательных участках 2233 и 2234 организована "карусель", - пишет администрация Центрального района.

Однако, как отметили в районной администрации, эта информация не подтвердилась.

- На участках голосуют курсанты Военного Инженерно-Технического университета в гражданской форме. Очередей и нарушений на участке нет, - добавили в администрации.