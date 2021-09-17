Информацию о "карусели" на избирательных участках в Петербурге опровергли

Администрация Центрального района Петербурга опровергла информацию о "каруселях" на избирательных участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Центрального района опровергла информацию о том, что на двух избирательных участках в Санкт-Петербурге происходят так называемые "карусели". Выборы в Госдуму и ЗакС Северной столицы стартовали 17 сентября 2021 года. Спустя несколько часов после того, как были открыты участки для голосования, в ТИК №30 поступила жалоба.

- ТИК №30 сообщил, что один из кандидатов заявил о том, что на избирательных участках 2233 и 2234 организована "карусель", - пишет администрация Центрального района.

Однако, как отметили в районной администрации, эта информация не подтвердилась.

- На участках голосуют курсанты Военного Инженерно-Технического университета в гражданской форме. Очередей и нарушений на участке нет, - добавили в администрации.