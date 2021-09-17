Движение ограничат на участке трассы под Гатчиной с 19 сентября

На участке трассы Р-23 в обход Гатчины временно ограничат пропускную способность Фото: Олег ЗОЛОТО

На участке трассы Р-23, проходящей в обход Гатчины, с 19 сентября 2021 года ограничат движение. В течение трех дней дорожники будут менять верхний слой асфальтового покрытия, из-за этого запланировано поочередное перекрытие полос. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- 19 и 20 сентября планируется перекрытие первой и второй полос движения на участке с 34 по 37 километры в направлении Ленинградской области, - рассказали дорожники.

Аналогичная схема перекрытия запланирована на 20 и 21 сентября на участке с 32 по 31 километры в сторону Петербурга. Проезд будет открыт только по третьей полосе.

Пока на дороге будут идти работы, проезжать участок можно будет на скорости не более 40 километров в час. Также вокруг установят дорожные знаки и направляющие стрелки.