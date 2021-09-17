Полиция задержала мужчину за нападение на замдиректора одного из вузов Петербурга

Полицейские задержали мужчину, похитившего телефон у заместителя директора одного из университетов Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который напал на заместителя директора одного из городских вузов. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области 17 сентября 2021 года.

- Около восьми вечера 14 сентября в полицию обратилась 34-летняя женщина, работающая в высшем учебном заведении, и рассказала, что на нее напали, - рассказали в полиции.

У дома 5 по Индустриальному проспекту неизвестный мужчина сначала избил заявительницу, после чего отобрал у нее мобильный телефон и сбежал.

Спустя несколько дней полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье разбой. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.