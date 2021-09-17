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Общество17 сентября 2021 13:54

17 сентября не смогло побить погодный рекорд в Петербурге

Температура воздуха поднялась выше 11 градусов тепла
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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17 сентября не смогло побить холодный погодный рекорд в Петербурге

17 сентября не смогло побить холодный погодный рекорд в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

17 сентября 2021 года не смогло побить погодный рекорд в Санкт-Петербурге. Как ранее сообщал сервис "Яндекс" этот день должен был стать самым холодным за последние 45 лет. Однако, как оказалось значительно холоднее было всего 13 лет назад. Об этом "КП-Петербург" рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Это вранье. В 2008 году 17 сентября было максимум всего 7,7 градусов, - отметил Колесов.

Также синоптик добавил, что в этом году 17 сентября температура воздуха уже достигла 11,3 градусов тепла. Поэтому рекордно холодным день назвать нельзя.

Напомним, что ранее стало известно о том, что бабье лето в Петербурге все же наступит. Но оно не будет жарким и продолжительным. Потепление до плюс 15 градусов продлится всего несколько дней.