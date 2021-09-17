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Общество17 сентября 2021 14:30

Петербуржца третьи сутки ищут на болоте в Ленобласти

Мужчина уехал за клюквой и заблудился
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры и МЧС третьи сутки ищут в лесу в Ленинградской области мужчину. 69-летний Александр Кириенко приехал из Петербурга на электричке 15 сентября, вышел на станции Погостье. Петербуржец собирался пойти в лес за клюквой, но заблудился.

- Утром он вышел с электрички и пошел в сторону леса. Через несколько часов он позвонил жене и сказал, что не может найти дорогу назад. Сам позвонил спасателя. Сейчас телефон мужчины недоступен, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина находится в лесу третьи сутки. Спасатели прочесывают лес и болота. Также поисковики просят помощи людей, у которых есть болотоход. Он сможет облегчить работу добровольцев.