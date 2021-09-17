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Общество17 сентября 2021 15:07

Дополнительные большие автобусы пустят на маршрутах до ЖК "Цветной город" в Петербурге

Ране в сети появилось много жалоб от местных жителей на нехватку транспорта
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Комитет по транспорту усиливает маршруты, проходящие через ЖК «Цветной город».

Комитет по транспорту усиливает маршруты, проходящие через ЖК «Цветной город».

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После многочисленных жалоб жителей ЖК "Цветной город" в Санкт-Петербурге на нехватку общественного транспорта, Смольный принял решение пустить дополнительные большие автобусы на маршрутах. Об этом 17 сентября 2021 года рассказали в комитете по транспорту.

- С сегодняшнего дня на 124 маршруте на линию вышли автобусы большой вместимости. Ранее на линию выходили автобусы средней вместимости, - отметили в комитете.

Также с понедельника, 20 сентября, дополнительные автобусы появятся на маршруте №61, в следствии чего интервал движения сократится до 15-20 минут. Трасса автобуса тоже изменится. Теперь он будет заезжать в ЖК "Цветной город".

Дополнительные автобусы маршрута №193 выйдут на трассу с 27 сентября. На маршруте № 193 в следующем году будут работать уже 15 автобусов. Столько же техники выйдут на маршрут № 124, который будет продлён до станции метро «Девяткино».