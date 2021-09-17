Массовое отравление петербургских туристов произошло в отеле Туниса

Туристы из Петербурга массово отравились на отдыхе в Тунисе Фото: Александр ГЛУЗ

В одном из отелей Туниса во время отдыха отравились несколько туристов из Санкт-Петербурга. Как пишет 17 сентября 2021 года издание Peterburg2 все произошло в гостинице One Resort El Mansour. Сначала симптомы отравления появились у одной из петербургских семей.

- Им стало плохо в ночь на 13 сентября. Болезнь выражалась в повышении температуры, рвоте, диарее и судорогах. Вместе с мужем и маленьким ребенком женщина оказалась на больничной койке, - сообщает издание.

Вся семья пролежала под капельницами два дня. Однако они стали не единственными жертвами некачественной пищи. Отравились еще около 40 человек.

Однако из туристок связалась с туристической компанией, где покупала путешествие в Тунис. Переселить в другой отель ее не смогли, но пообещали всем пострадавшим продлить отдых еще на неделю.

Подробнее: https://peterburg2.ru/news/turisty-iz-peterburga-massovo-otravilis-na-otdyhe-v-tunise-100535.h