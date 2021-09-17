Станцию метро "Маяковская" в Петербурге откроют в декабре

Станцию метро «Маяковская» откроют для пассажиров в декабре Фото: Олег ЗОЛОТО

В декабре 2021 года после капитального ремонта откроется станция метро "Маяковская" в Санкт-Петербурге. Вестибюль закрыли еще 9 января 2020 года на 11 месяцев. Все работы идут четко согласно графику, пишет 17 сентября 2021 года издание "Невские новости".

- Станцию откроют в декабре. В октябре обновленный вестибюль "Маяковской" покажут журналистам, - пишет издание со ссылкой на пресс-службу петербургской подземки.

Вестибюль станции был закрыт на ремонт, так как за долгие годы работы многие элементы убранства и не только пришли в негодность. Во время ремонтных работ специалисты почти полностью сняли гранитное покрытие пола и мраморную облицовку стен.

Напомним, что на данный момент станция "Маяковская" работает только под землей. Поезда приезжают и уезжают со станции, но пройти на нее можно только по пересадочному узлу со станцией "Площадь Восстания".