Петербуржцы могут подать заявки на соискание премии «Гордость нации. 2021»

Петербуржцев приглашают принять участие в премии "Гордость нации. 2021". Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга пригласили поучаствовать в премии «Гордость нации.2021». Об этом сообщает пресс-служба организаторов. Общественную премию присуждают за развитие этнокультуры и помощь в укреплении единства многонациональной России.

Заявки с проектами принимают по следующим семи номинациям: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия», «За вклад в сохранение и развитие родных языков», «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики», «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений», «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества», «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» (народное ремесло) и «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

- Подать заявки на соискание премии можно до 27 сентября 2021 года. Церемонию награждения победителей приурочат ко Дню народного единства, - рассказывают организаторы.

Добавим, что все подробности конкурса содержатся на официальном сайте премии – https://gordostnation.ru.