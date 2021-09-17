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Звезды17 сентября 2021 16:36

Петербуржцы могут подать заявки на соискание премии «Гордость нации. 2021»

Для участников есть семь номинаций, касающихся развития этнической культуры
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцев приглашают принять участие в премии "Гордость нации. 2021".

Петербуржцев приглашают принять участие в премии "Гордость нации. 2021".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга пригласили поучаствовать в премии «Гордость нации.2021». Об этом сообщает пресс-служба организаторов. Общественную премию присуждают за развитие этнокультуры и помощь в укреплении единства многонациональной России.

Заявки с проектами принимают по следующим семи номинациям: «За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия», «За вклад в сохранение и развитие родных языков», «За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики», «За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений», «За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества», «За вклад в сохранение и развитие культуры народов России» (народное ремесло) и «За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

- Подать заявки на соискание премии можно до 27 сентября 2021 года. Церемонию награждения победителей приурочат ко Дню народного единства, - рассказывают организаторы.

Добавим, что все подробности конкурса содержатся на официальном сайте премии – https://gordostnation.ru.