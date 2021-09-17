Эрмитаж ищет агента для продажи NFT-токенов

Эрмитаж Петербурга ищет агента для продажи NFT-токенов Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственный Эрмитаж Санкт-Петербурга решил найти агента для продажи NFT-токенов. Музей хочет, чтобы профессионал помогал реализовывать произведения искусства в цифровом виде на маркетплейсах. За это работнику предлагается 15 миллионов рублей, говорится на портале Госзакупок.

- Агент должен будет осуществлять продажу NFT по рыночной или разумной стоимости, а также четко разъяснять покупателям, что они приобретают не копию произведения искусства, они получают право владения, пользования и распоряжения на самостоятельный объект права интеллектуальной собственности, выраженный в токене NFT, - говорится в запросе Эрмитажа.

Грубо говоря, агент должен будет полностью вести продажу современного нововведения и объяснять покупателям, что они могут делать с NFT. Взамен Эрмитаж будет выплачивать комиссионные по сделке.

Добавим, что закупка была размещена 17 сентября. Но сразу же появилось объявление, что процесс уже завершен.