Жертвами водителя соцтакси в Петербурге стали две женщины

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Два человека признали пострадавшими от рук водителя социального такси. Мужчина избил пожилую пассажирку, когда та села в машину. Также пострадала петербурженка Ангелина Дерен, которая заступилась за старушку. Неадекватное поведение водителя такси попало на видео, а после обе женщины еще написали заявления. Полиция задержала уроженца Азербайджана, ему предъявили обвинение за хулиганство и побои.

- Вчера я фигурировала в деле как свидетель по делу о хулиганстве. Мне сказали, что будет ещё о побоях, где я уже буду потерпевшей. Так и получилось. Пока что как потерпевшую меня не опрашивали, - рассказала «КП» Ангелина Дерен.

Напомним, конфликт случился возле поликлиники №38 в Петербурге. Пенсионерка вызвала социальное такси, но водитель неадекватно отреагировал на медлетильность бабушки. Когда старушка с палочкой дошла до машины, в салоне мужчина ее несколько раз ударил. Еще одна посетительница больницы пыталась заступиться и попала под горячую руку.