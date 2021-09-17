13,5 лет тюрьмы получила петербурженка, забившая до смерти свою маленькую дочь

В Петербурге дали 13,5 года тюрьмы матери, забившей до смерти родную дочь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербурженка получила 13,5 года тюрьмы за жестокое избиение родной дочери, которое закончилось смертью ребенка. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Трагедия произошла в начале марта 2020 года. На протяжении девяти дней мать била дочь руками по голове и телу. Тогда женщина вину признала. Оказалось, у нее есть еще один маленький ребенок. Кроме этого она находилась на пятом месяце беременности во время преступления. Около года мать просидела под домашним арестом.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима. На основании ст.82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев 20 дней отсрочили до достижения младшим ребенком (ему 1 год – Прим.Ред.) 14-летнего возраста, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.