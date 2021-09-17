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Политика17 сентября 2021 17:24

Избирком Петербурга озвучил первые цифры по явке избирателей на выборы

Пока что чуть активнее голосуют за кандидатов в Госдуму
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге озвучили первые данные по явке на выборы в Госдуму и Заксобрание.

В Петербурге озвучили первые данные по явке на выборы в Госдуму и Заксобрание.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербургский избирком озвучил первые официальные данные по явке избирателей на 15:00, 17 сентября. Оказалось, что горожане чуть активнее голосуют за кандидатов в Государственную думу. Цифры сообщил член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

- По данным на 15:00, в Санкт-Петербурге явка на выборах в Государственную думу РФ составила 7,2%, а в Законодательное собрание города – 6,7%, - отметил член комиссии на брифинге для прессы.

Добавим, что голосование в этот раз трехдневное, с 17 по 19 сентября.