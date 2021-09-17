Избирком Петербурга назвал фейком информацию о десятках тысячах участников голосования на дому

Избирком опроверг информацию о десятках тысячах участников надомного голосования в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский избирком назвал фейком информацию о том, что в нескольких районах города внезапно появились десятки тысяч желающих проголосовать на дому на выборах в Госдуму и Заксобрание. Ранее такие сведения появились в соцсетях и некоторых Telegram-каналах. В избиркоме сказали, что у них нет еще соответствующей сводки и попросили не верить слухам. Кроме этого в комиссии добавили, что не исключают повышенный интерес в голосовании на дому из-за пандемии коронавируса.

- Мы собирали подобные заявления для надомного голосования с 8 до 14 числа. До 19 числа, до 14:00, заявления все еще будут поступать в участковые избирательные комиссии – и письменные, и устные. Это постоянный динамичный процесс, - сообщил журналистам член петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. – Когда мы слышим, что в том или ином районе десятки тысяч заявлений, то мы не можем понять, откуда данная информация. У нас самих ее даже нет. Это фейки, мы это не подтверждаем.

Ранее в избиркоме рассказали, что явка в первый день голосования пока невелика.