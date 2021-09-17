На Мурманском шоссе построят развязку за 6 миллиардов рублей

В Кудрово должна появиться новая дорожная развязка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ближайшие годы в Кудрово должна появиться новая дорожная развязка. Она свяжет КАД с Мурманска шоссе. В Комитете по дорожному хозяйству «Комсомолке» сообщили актуальную стоимость реализации этого проекта.

- По срокам пока сориентировать не можем. Но проект есть. Он прошел госэкпертизу. Подсчитана стоимость - она составит 6 миллиардов рублей. Традиционных проблем с согласованием, которые возникают при строительстве объектов транспортной инфраструктуры на границе двух субъектов, возникнуть не должно, так как Мурманское шоссе - федеральная трасса, - сообщили в Комитете Ленинградской области по транспорту.

Ранее «Комсомолка» писала о запуске движения по разворотному кольцу в Мурино. Открытие участка сократит время, которое водители тратят на дорогу на 10-15 минут.