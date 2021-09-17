Избирком объяснил задержание подозрительной женщины с бюллетенями в центре Петербурга

ГИК Петербурга объяснил задержание женщины со стопкой бюллетеней в центре города. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горизбирком объяснил задержание женщины со стопкой бюллетеней в центре Петербурга. Подозрительная дама пыталась пройти в школу №181, где располагается УИК №2188, но ее остановили наблюдатели, журналисты и полицейский. Оказалось, что имеющаяся у нее стопка бюллетеней пустая. В ГИКе до сих пор детально разбираются в ситуации, но первые выводы уже сделали.

- Действительно, в УИКе ряд членов работают в одном учреждении – детсаду. Когда они за день до голосования готовили избирательные бюллетени, то не успели это сделать, вынесли их и доделали на месте работы. Для удобства. А 17-го числа посчитали и оказалось, что их не хватает. Акт соответствующий составлен. Это точно не поддельные бюллетени. Из-за внимания СМИ и сотрудников МВД женщина запаниковала. Сейчас бюллетени в сейфе. Мы еще раз пересчитаем бюллетени из этого ТИКа и, сопоставим с изначальным контрольным соотношением, - заверил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Ранее ГИК назвал фейком информацию о том, что в Красносельском районе десятки тысяч человек голосуют на дому.