Суд продлил срок задержания водителя социального такси, избившего пенсионерку-инвалида

В Петербурге продлили срок задержания водителя социального такси, избившего пожилую пассажирку. Фото: ОПСС СПб

В Петербурге суд продлил срок задержания на 72 часа водителю социального такси, которого подозревают в избиении пожилой пассажирки. Напомним, возле поликлиники мужчина нахамил бабушке-инвалиду и несколько раз ее ударил. В итоге пенсионерку госпитализировали в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, плеча и ссадины.

- Обвинение Байману Кулиеву не предъявлялось. Судебное заседание отложили на три дня по ходатайству адвоката, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что в отношении горе-таксиста возбудили уголовное дело по статьям за побои и хулиганство. В общей сложности ему грозит до 7 лет колонии.