Петербургский избирком рассказал, кем были спортивные люди, зашедшие в два УИКа

В ГИКе объяснили появление группы молодых людей в двух УИКах на выборах в Госдуму и Заксобрание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербургский избирком объяснил, почему в двух УИКах в Центральном районе города видели одну и ту же группу молодых спортивных людей. Как сообщил журналистам член ГИК с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, это избиратели-курсанты в гражданской одежде. По официальной версии, молодые люди ошиблись и сначала пришли не туда, куда нужно.

- Они подошли к списку избирателей и им сообщили, что они ошиблись, и они проголосовали только на УИК №2234. Были они в гражданской одежде, в спортивных костюмах. Есть видео и масса свидетельств того, что они голосовали только на одном участке, не на двух, - подчеркнул Юрий Кузьмин.

Ранее в Избиркоме заявили, что явка в первый день выборов в Госдуму и Заксобрание пока невелика.