Царское село принял за лето почти миллион посетителей

За лето 2021 года музей-заповедник «Царское село» посмотрело более 964 тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В музее-заповеднике «Царское село» за лето побывало более 964,9 тысяч человек. Об этом сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Царского села.

- По итогам летнего туристического сезона в период с 1 июня по 31 августа 2021 года на экспозициях ГМЗ «Царское село» зафиксировано 964 941 посещение, - рассказали в музее-заповеднике. – Традиционно самые посещаемые объекты – Екатерининский дворец и парк.

Сотрудники музея отметили, что за весь 2020 год людей было меньше – 962,123 тысячи человек. А вот самый рекордный год, за последние пять лет, выдался 2019-ый. Тогда в Царском селе побывало 4, 1 млн человек. За этот период посещаемость впервые перешагнула за 4 миллиона.