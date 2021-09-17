Беглов и Костин обсудили строительство стационара на 770 коек в Колпино

Губернатор Александр Беглов и глава ВТБ обсудили реализацию совместных проектов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с главой ВТБ Андреем Костиным для обсуждения вопросов реализации совместных проектов, в том числе строительства инфекционного стационара на 770 коек. Стало известно, что больницу возведут в Колпино на участке южнее перекрестка улиц Севастьянова и Георгия Водопьянова. Помимо этого стороны упомянули и новости по строительству подземки с помощью новой компании «Метрострой Северной столицы».

- Сейчас предприятие докапитализируют на 6,4 млрд рублей. Средства направят на обновление материально-технической базы и закупку нового оборудования. Первоочередными участками работы, с которых компания начнет работы, станут строящиеся Красносельско-Калининская и Лахтинско-Правобережная линии, - отметили в пресс-службе Смольного.

Помимо этого инвестор вложит более 40 млрд рублей в строительство второй очереди аэропорта Пулково.

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