Ford Focus стал самой покупаемой машиной петербуржцами на вторичном рынке

Тройку замыкает Volkswagen Polo, сейчас стоимость его около 600 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны марки поддержанных автомобилей наиболее востребованы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рейтинг составляли среди иномарок специалисты сервиса «Авито.Авто». Наиболее популярной машиной стал Ford Focus.

Второе место в рейтинге занимает Hyundai Solaris, средняя цена которого с начала года выросла на 32,6% и составила 630 тысяч рублей. Тройку замыкает Volkswagen Polo, сейчас стоимость его около 600 тысяч рублей. Среди востребованных иномарок также Skoda Octavia и Kia Rio.

Аналитики посчитали, что с начала 2021 года средняя цена на вторичном рынке Санкт-Петербурга на иномарки выросла на 40,1% и составила 698 тысяч рублей. При этом спрос на автомобили с пробегом не упал, а наоборот увеличился на 31%.

А вот в Ленинградской области предпочтения совсем другие. Автомобилисты чаще покупают внедорожники и кроссоверы. Например, в рейтинге спроса на первом месте стоит Volkswagen Tiguan со стоимостью 1,08 миллионов рублей.

Вторую строчку в рейтинге самых продаваемых занял Renault Duster, его оценивают в 700 тысяч рублей. Третье место занял внедорожник Nissan Qashqai, который в среднем продают за 810 тысяч рублей.