В Петербурге расширили перечень использования материнского капитала

В Петербурге продлили действие материнского капитала до 2026 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге расширили перечень того, на что можно потратить материнский капитал. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Ранее матерям разрешалось тратить выплату на покупку земли под садоводство или на строительство дачного домика. Теперь же маткапитал можно использовать для возведения, реконструкцию и ремонт садового или жилого дома, а также на приобретение территории для садоводства, для собственных нужд или для размещения жилого дома.

- Действие материнского (семейного) капитала продлили до 31 декабря 2026 года. Он выплачивается при рождении и усыновлении третьего и последующих детей. С 1 января 2021 его размер составляет 165 930 рублей, - напоминают в пресс-службе Смольного.

К слову, с 2011 года в Петербурге выдали более 54 тысяч сертификатов на материнский капитал. Только 31 тысяча семей воспользовалась выплатой. В основном, люди тратят деньги на улучшение жилищных условий и на образование.