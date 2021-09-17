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Общество17 сентября 2021 19:46

Тепло появилось в 99% жилых домов Санкт-Петербурга

Периодического протапливания пока нет в 99 многоквартирных зданиях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге подключили к отоплении 99% жилых домов.

В Петербурге подключили к отоплении 99% жилых домов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга сообщили о подключении к отоплению 99 процентов жилых домов в городе. Батареи остаются холодными только на 99 адресах. Каждую проблему решают индивидуально. Тепло в 63-х домах включат после устранения аварий, бригады энергетиков уже занимаются ремонтом. 33 других адреса находятся под управлением ТСЖ, там решили вместе с каждым Советом дома отложить включение батарей до холодов.

- Еще три дома, которые отапливаются от котельной «Ленфильма», подключат к теплу после урегулирования ситуации с задолженностью перед ресурсоснабжающей организацией, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что коммунальщики во всех районах Петербурга перешли на усиленный режим работы. Их коллеги-аварийщики тоже наготове.