Тепло появилось в 99% жилых домов Санкт-Петербурга

В Петербурге подключили к отоплении 99% жилых домов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга сообщили о подключении к отоплению 99 процентов жилых домов в городе. Батареи остаются холодными только на 99 адресах. Каждую проблему решают индивидуально. Тепло в 63-х домах включат после устранения аварий, бригады энергетиков уже занимаются ремонтом. 33 других адреса находятся под управлением ТСЖ, там решили вместе с каждым Советом дома отложить включение батарей до холодов.

- Еще три дома, которые отапливаются от котельной «Ленфильма», подключат к теплу после урегулирования ситуации с задолженностью перед ресурсоснабжающей организацией, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Добавим, что коммунальщики во всех районах Петербурга перешли на усиленный режим работы. Их коллеги-аварийщики тоже наготове.