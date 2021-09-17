Родители детей пожаловались на нарушение коронавирусных ограничений в Аничковом дворц

В Аничковом дворце на время выборов забыли про коронавирус. Фото: Александра СУРИС

В Аничковом дворце забыли про коронавирус. Еще в прошлом году родителям запретили ждать детей с занятий, которые там проводят, в холлах корпусов. Для этого организовали просторную зону ожидания в главном корпусе «Карнавал». Там родители могли спокойно располагаться, соблюдая социальную дистанцию.

В пятницу, 17 сентября, на время выборов эту зону ожидания пришлось прикрыть. Там расположились урны для голосования и столы регистрации. Родителям пришлось вернуться в прежние «доковидные» условия. Об этом «КП-Петербург» рассказала одна из читательниц.

- Это просто гениально. Мы сидим плотненько, как селедки. Это еще сейчас людей мало. Когда занятие закончится, будет толпа, - сетует Александра С.

В самом Аничковом дворце посетителям сказали, что так продлится еще два дня. До окончания выборов.