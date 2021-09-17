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Общество17 сентября 2021 20:13

Станции метро «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт» откроют в 2024 году в Петербурге

Об этом пообещал губернатор Александр Беглов в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге точно откроют три станции метро в 2024 году.

В Петербурге точно откроют три станции метро в 2024 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал точно открыть в 2024 году в городе три станции метро: «Казаковскую», «Путиловскую» и «Горный институт». Градоначальник сообщил это Владимиру Путину во время рабочей встрече в формате видеоконференции. По словам Беглова, успех в строительстве подземки обеспечит дополнительный доход.

- Первоначально мы планировали, начиная с 2022 года, направить на строительство метро порядка 20 млрд рублей. С учетом новых поступлений от «Газпрома» увеличим ежегодное финансирование до 50 млрд рублей, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Напомним, в данный момент из старого «Метростроя» в новый переходит штат из 3,7 тысячи рабочих. Новая компания, подконтрольная Смольному, планирует в первые годы сконцентрироваться на возведении Красносельско-Калининскаой и Лахтинско-Правобережной линий подземки.