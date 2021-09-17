Беглов назвал контролируемой ситуацию по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге контролируемая эпидситуация, как заявил Александр Беглов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обозначил эпидситуацию в городе как контролируемую. Градоначальник доложил последнюю статистику по коронавирусу президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи по видеосвязи. По словам Беглова, в городе лечат больных с COVID-19 и пневмонией в 14 стационарах. В больницах развернуто 5 163 места, причем 24% коек остаются свободными.

- ПЦР-диагностику у нас осуществляют 59 лабораторий. Всего нарастающим итогом в Санкт-Петербурге выполнили более 12 миллионов тестов на COVID-19, - цитируют губернатора в пресс-службе администрации города.

А вот темпы вакцинации в последние дни замедлились. Полный прививочный цикл в Петербурге прошли более 1,5 млн жителей. Для вакцинации доступны 172 основных и 43 мобильных пункта.