Завотделением Николаевской больницы Алексей Терешин стал замглавы комздрава Петербурга

В комздраве Петербурга новый замглавы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новым заместителем главы комитета по здравоохранению Петербурга назначили Алексея Терешина, который является заведующим отделения реабилитации в Николаевской больнице. Об этом сообщила пресс-служба комздрава. Про Терешина известно, что он является кандидатом медицинских наук и подполковником медслужбы запаса. В комздраве он будет отвечать за координацию и контроль двух отделов – по медпомощи матерям и детям, а также по реабилитации и санаторно-курортному лечению.

- Награжден благодарностью председателя комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, представлен к награждению нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», - упомянули в пресс-службе комздрава.