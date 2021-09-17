СК возбудил уголовное дело после ссоры пенсионеров со стрельбой в Гатчине

В Ленобласти возбудили уголовное дело после ссоры двух пенсионеров со стрельбой. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Гатчинском районе Ленобласти 67-летний пенсионер выстрелил в своего 72-летнего неприятеля по кооперативу на Соборной улице. Как оказалось, конфликт появился не на пустом месте, он длится уже 17 лет из-за земельного спора между мужчинами. В результате выстрела пострадавший получил ранение в голень. Он является председателем потребкооператива.

- Подозреваемый в хулиганстве задержан. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где ему оказали квалифицированную помощь. Подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения нападавшему, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что владельцу пистолета грозит лишение свободы на срок до семи лет.