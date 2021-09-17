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Звезды17 сентября 2021 22:13

Андрей Федорцов признался, что его перестали ассоциировать с опером из «Убойной силы»

По словам актера, ему вообще не близок Василий Рогов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Андрей Федорцов признался, что ему совершенно не близок образ милиционера Василия Рогова.

Андрей Федорцов признался, что ему совершенно не близок образ милиционера Василия Рогова.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Андрей Федорцов в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM признался, что его давно уже никто не ассоциирует с оперуполномоченным Василием Роговым из сериала «Убойная сила». По словам актера, ему совершенно не близок образ милиционера. Сейчас Федорцов сконцентрирован на работе в театре и не оглядывается назад.

- Всегда в таких случаях, когда мне припоминают Васю, я приглашаю человека поехать со мной куда-нибудь на неделю. В Москву, Уфу, другие города. И вы посмотрите, как ко мне относятся люди, и что они говорят. Последние два года ко мне даже обращаются как к Андрею Альбертовичу, а никак не оперу. С милиционером меня ассоциируют сейчас супер редко. Но мне такие герои не нравятся, я к нему никакого отношения не имею. Я не такой вообще! – рассказал в радиоэфире Федорцов.

Кроме этого актер добавил, что высшей наградой для него в карьере являются слезы мальчика-зрителя из детдома в Купчино.