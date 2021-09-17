Петербуржца арестовали по обвинению в вербовке для массовых беспорядков

В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в побуждении к массовым беспорядкам. Фото: ОПСС СПб

В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО Вячеслава Абрамова, обвиняемого в склонении людей к организации беспорядков в городе. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города. По версии следствия, мужчина создал Telegram-канал с другими неустановленными лицами и, когда набрал там 9 тысяч подписчиков, принялся распространять видеоролик с побуждением выйти буянить на улицах в определенный день.

Призывы услышали и правоохранительные органы, которые оперативно задержали Абрамова и возбудили в отношении него уголовное дело. Оказалось, что ранее мужчину уже судили.

- Обвиняемый дал признательные показания. Следствие полагает, что Абрамов и другие неустановленные лица состояли в закрытом чате в Telegram, где они обсуждали, как психологически воздействовать на аудиторию и идеологически обрабатывать ее в целях вызвать у нее желание участвовать в массовых беспорядках, - передают в пресс-службе судов.

Добавим, что мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.