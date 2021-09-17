Центральный район Петербурга оформят к Новому году за 17,8 млн рублей

В Петербурге оформят к Новому году Центральный район за 17,8 млн рублей. Фото: администрация Центрального района СПб

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга ищет подрядчика, который взялся бы за оформление подведомственной территории в Новому году и Рождеству. Цена вопроса – 17,8 млн рублей. Об этом сообщается в документации соответствующего лома, опубликованного на сайте госзакупок.

- Окончание подачи заявок назначено на 11 ноября 2021 года. Конкурс ведется среди субъектов малого предпринимательства, - уточняется на страничке закупки.

Согласно контракту, речь в лоте идет о световых композициях, в том числе объемных, наземных и музыкальных. Предполагается, что в районе украсят и газоны, и тротуары, и кроны деревьев, и фасады здания с балконами. Есть даже эскизы некоторых инсталляций. По изображениям понятно, что светящиеся фигуры будут в виде бантов, шариков, свечек и звездочек. Найдется место и традиционному "дождичку".