40 паркоматов установят в Петербурге для расширения зоны платной парковки

В Петербурге появится паркоматы на 40 новых адресах. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются установить 40 паркоматов на 40 адресах в рамках расширения зоны платной парковки. На эти цели выделили 5,9 млн рублей. Осталось только найти компанию, которая возьмется за работу. Соответствующий лот опубликовало СПбГКУ «Городской центр управлениями парковками» на сайте госзакупок.

- Заявки принимаются до 27 сентября 2021 года. Начальная стоимость за один паркомат оценивается в 147 333 рубля. Обща начальная стоимость 40 штук – 5 893 333 рубля. Кроме монтажа необходимо провести пусконаладочные работы паркомата, - сообщается в контракте.

Добавим, что список адресов, где появятся паркоматы, можно увидеть ниже. Гарантийный срок устройств составит не менее года. Ранее «Комсомолка» рассказывала, какие улицы затронет платная парковка в 2021 году.