Более 190 жителей Ленобласти проголосовали в первый день выборов

В Ленобласти явка в первый день выборов составила чуть более 14%. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленобласти в первый день выборов в Госдуму и Заксобрание проголосовали более 190 тысяч человек. Итого, по данным на 20:00 17 сентября, явка составила 14,1%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. Региональный избирком обработал более 700 жалоб на фальсификации и другие нарушения. По официальной информации, большая часть сообщений являлись фейками. По некоторым жалобам все еще проводятся проверки.

- При такой активной борьбе и большой явке выборы в Ленинградской области проходят спокойно и существенных нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, не выявлено, - считает глава избиркома Ленобласти Михаил Лебединский.

Добавим, что голосование продлится и в выходные, с 18 по 19 сентября. В Петербурге явка в первый день выборов поскромнее, но точные данные будут только в субботу.