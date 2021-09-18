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Общество18 сентября 2021 0:14

Петербург выделит 75 млрд рублей на модернизацию Кронштадта

Город продолжат развивать как культурно-туристический и патриотический центр
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге потратят 75 млрд рублей на развитие Кронштадта.

В Петербурге потратят 75 млрд рублей на развитие Кронштадта.

Фото: Архив "КП"

Санкт-Петербурге в общей сложности выделит 75 млрд рублей на модернизацию Кронштадта. Напомним, город-порт в последние два года развивают в качестве культурно-туристического и патриотического центра. Кроме музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте появятся научный центр, океанариум, а также кинотеатр, гостиницы и природный морской центр. О ходе развития города отчитался губернатор Александр Беглов на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

- Уже сейчас на территории Кронштадта открыты музейно-исторический парк «Остров фортов», а также первая и вторая очереди музейно-исторического парка «Патриот». По словам губернатора, ежемесячно их посещают 70 тысяч человек, - пишет «Мойка78» со ссылкой на слова Беглова.